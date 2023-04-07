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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin bu yıl 17. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkan dizisi Arka Sokaklar'ın akıbeti ile ilgili araştırmalar sürüyor. Her Cuma günü ekranlara gelen dizinin ne zaman yeniden başlayacağı ve bu akşam olup olmadığı ile ilgili tüm soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

    Son olarak 638. bölümüyle ekranlara gelen klasik dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar gündem olmaya devam ediyor. Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan dizi, 4 aydır izleyicilerinden uzak. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak ve son durum nedir? İşte, 7 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

    ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?

    Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yerine Kanal D'de bu hafta da Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi yayınlanacak.

    Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; "“Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi."
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

    ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

    Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. 
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

    Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

    Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

    7 NİSAN 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)

    22:15 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)

    00:15 Yıldız De Bana

    03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

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