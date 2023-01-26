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Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıktı mı?

Kanal D'nin sevilen uzun dönem dizisi Arka Sokaklar ile ilgili iddialar sosyal medyada yayıldı. Dizide Rıza Baba karakterini uzun süredir canlandıran Zafer Ergin'in ayrılacağına dair haberler sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde dizinin çekilerine 45 günlük bir ara verilmiş ancak bu sürenin uzatılması kararlaştırılmıştı. İşte, Arka Sokaklar dizisine dair son gelişmeler...

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  • Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıktı mı neden ayrıldı?

    Türk televizyonun en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar dizisi ile ilgili yeni gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

    Kanal D'nin her cuma akşamı yayınlanan polisiye dizisinden şaşırtıcı haberler sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre 17 sezon boyunca Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılıcağı söyleniyor. Peki, Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?
  • Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıktı mı neden ayrıldı?

    45 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

    Diziye yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Bu sebeple yapım şirketi Erler Film, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini ve  tekrar çekilirse oyuncuların yola devam edebiliceğini de belirtmişti.
  • Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıktı mı neden ayrıldı?

    Son gelen iddialara göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda eden isim oldu.

     
  • Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıktı mı neden ayrıldı?

    Sosyal medyada yayılan iddialara göre Zafer Ergin ara verilen diziden ayrıldı ve gelecek projeleri değerlendirme kararı aldığı söyleniyor.
  • Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden çıktı mı neden ayrıldı?

    Ancak konuya dair Zafer Ergin'den net bir açıklama henüz gelmedi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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