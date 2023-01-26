Türk televizyonun en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar dizisi ile ilgili yeni gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Kanal D'nin her cuma akşamı yayınlanan polisiye dizisinden şaşırtıcı haberler sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre 17 sezon boyunca Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılıcağı söyleniyor. Peki, Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?