Arkadaşıyla birlikte kuzenine kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

Çorum'da bir şahıs, arkadaşıyla bir olup tartıştığı kuzenine kurşun yağdırdı. Seken kurşunlardan bazıları ise caddedeki araçlara isabet etti.

Olay, Osmancı ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında geçmişten gelen husumet olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., ortamdan ayrılarak uzaklaştığı sırada, amcasının oğlu K.K. (35) yanındaki arkadaşı C.D. (25) ile birlikte peşinden gitti.

İKİSİ BİRDEN TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

K.K. Adnan Menderes Caddesi'ne çıktığı sırada peşinden koşarak gelen amcaoğlu K.K. ve arkadaşı C.D., üzerlerinde taşıdıkları ruhsatsız tabancalarla silahlı saldırıda bulundu. Kurşun yağmuruna tutulan K.K.'nin bacağına 6 mermi isabet etti.

OLAY YERİNDE 14 MERMİ KOVANI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ekibi sevk edildi. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği yerde savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, 14 mermi kovanı ve 1 adet tabanca kılıfı buldu. Seken kurşunlardan bazılarının ise caddedeki araçlara isabet ettiği tespit edildi. Olayın ardından cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

KUZEN VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yaralı, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan K.K. ve arkadaşı C.D. ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.