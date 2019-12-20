Arnavut mantısı tarifi nasıl yapılır?

Arnavut mantısı nasıl yapılır? Lezzetiyle dillerden düşmeyen fakat yapılışının zahmetli olması nedeniyle çoğu kişinin yapmaktan çekindiği diğer adıyla Samsa mantısı olarak alınan Arnavut mantısı diğer mantarlardan daha iri olmasıyla farkını ortaya koyar. Diğer mantılara göre kapaması daha kolaydır ve daha lezzetlidir.

Arnavut mantısı malzemeler:

Üç buçuk su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Bir miktar su

İç malzemeleri:

2 çorba kaşığı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Sos malzemeleri:

500 gram yoğurt

5 diş sarımsak

Çeyrek paket margarin

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım demet maydanoz

Arnavut mantısı yapılışı: