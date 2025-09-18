Arnavutluk'ta genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta 11 Mayıs'taki genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu.

Genel seçimde oyların yüzde 53,29'unu alarak zafer ilan eden Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Edi Rama'nın başbakanlığındaki yeni hükümetin oylanması için 140 sandalyeli Arnavutluk Meclisinde oturum düzenlendi.

Oturuma katılan milletvekillerinden 82'si "evet" oyu verdi, muhalefet milletvekilleri ise oylamaya iştirak etmedi. Yeni hükümet, oy çoğunluğuyla güvenoyu alarak kuruldu.

Başbakan Rama'nın, ülke gündemine oturan, yapay zeka tarafından oluşturulan Sanal Bakan Diella'nın video mesajının Mecliste gösterilmesini talep etmesi üzerine muhalefetten tepki geldi.

Ülkedeki en büyük muhalefet partisi Demokratik Partili (PD) milletvekilleri, Diella'nın mesajının gösterilmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Bakanlar Kurulu üyelerine yabancı cisim fırlattı.

Rama, yaptığı konuşmada, yeni dönemi ülkesinin en büyük sınavı olarak nitelendirdi.

Bu sınavın süresinin, Arnavutluk'u birleşik Avrupa ailesinin masasına oturtmayı amaçlayan iddialı ulusal planın süresiyle örtüştüğüne işaret eden Rama, "Bu hükümetin ana başlığı Arnavutluk, 2030'da Avrupa Birliği'nde." dedi.

Rama'nın Mecliste onaylanan kabinesinde şu isimler yer aldı:

"Yapay Zeka Devlet Bakanı Diella, Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka."

Yapay Zeka Devlet Bakanı Diella tarafından paylaşılan video mesajda, "Asistanınız olarak gösterdiğim özverili çalışma sayesinde yeni hükümette Yapay Zeka Devlet Bakanı olarak seçildim." ifadesi kullanıldı.

Diella, görevinin hükümetin işini her geçen gün daha da kolaylaştırmak olduğunu vurgulayarak, "Endişelenmeyin, size doğrudan hizmet etme çabam bir an bile durmayacak." dedi.