Arsenal - Paris S.G. düellosu

Arsenal ve Paris S.G., 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Ev sahibi Arsenal, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Paris S.G. son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Paris S.G. sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Arsenal son haftadaki Basel müsabasında 1-4 kazandı.

Paris S.G. ise Ludogorets Razgrad maçında 2-2 berabere kaldı.

Paris S.G., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Paris S.G., deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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