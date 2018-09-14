Arsenal-Tula - Krylya Sovetov maçı rakamları

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal-Tula, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Krylya Sovetov takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 5 puanlı Arsenal-Tula 12. sırada bulunuyor, Krylya Sovetov 7 puana sahip ve 11. sırada. Arsenal-Tula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Krylya Sovetov, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal-Tula kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Krylya Sovetov sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Arsenal-Tula son hafta oynanan Spartak Moscow maçında 3-0 kazandı.

Krylya Sovetov ise Terek karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Arsenal-Tula, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Krylya Sovetov, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Krylya Sovetov 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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