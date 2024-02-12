Arter'de Yeni ve En Yeni Müzik Festivali

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, 22-25 Şubat 2024 tarihlerinde Arter'de gerçekleşecek dört günlük programıyla beşinci yaşını kutluyor. “Yeni Müzik” üzerine zengin bir içerik sunan festivalin sanat yönetmenliğini beş yıldır olduğu gibi, deneysel müzik ve kavramsal sanat dünyasının önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, Maerz Musik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü yürüten Matthias Osterwold üstleniyor.

22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, 22 Şubat Perşembe gün Onur Türkmen’in bestesi Bizans’a Seyrederken üzerine kurgulanan ayinsel bir drama ile başlayacak. İrlandalı şair William Butler Yeats’in gerçekçi satırlarıyla Ahmet Haşim’in sembolizmini, zamana bağlı olmayan bir modernizm ile kıtaların kesişme noktasında, İstanbul’da buluşturan eser, şef Orhun Orhon yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası tarafından icra edilecek.

Gedik Filarmoni Orkestrası

23 ŞUBAT 2024 CUMA

Festival kapsamında ABD’li ses sanatçısı ve besteci Nicolas Collins, 23 Şubat Cuma günü başlayıp, 24 Şubat Cumartesi ve 25 Şubat Pazar günleri devam edecek olan “Donanım Hack’leme Atölyesi”ni gerçekleştirecek. Kimi gündelik elektronik cihazları ve devreleri küçük aletler aracılığıyla yeni, bireysel ses araçlarına dönüştürmeyi hedefleyen atölye, ziyaretçilere Arter’in -3. katındaki fuaye alanından gün boyu renkli, kafa karıştırıcı ve bazen de gürültülü bir deneyim sunacak.

Nicolas Collins

Mizahi çizimler ve müzikal minyatürlerle absürd performanslar tasarlayan Norveçli besteci Øyvind Torvund’un Gelecek Operalar için Planlar [Plans for Future Operas] adlı eserinin Türkiye prömiyeri, 23 Şubat Cuma akşamı Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. İngiliz soprano Juliet Fraser ile piyano ve klavyede Mark Knoop’un icra edeceği eser, görsel boyutuyla da etkileyici bir deneyim sunacak.

Kırık Plak [Broken Vinyl]

Akşamın devamında, Japon elektronik müzik sanatçısı Mieko Suzuki ve Avusturyalı video sanatçısı Claudia Rohrmoser’in heyecan verici görsel-işitsel kolajı Kırık Plak [Broken Vinyl], Karbon’da katılımcılarla buluşacak. İkili; parçalanmış, yeniden birleştirilmiş ve “hazırlanmış” plakları, girift bir ses ve görüntü evreni içinde dijital olarak bir araya getirecek. Performans, Mieko Suzuki’nin Hybrid DJ Set performansıyla devam edecek.

24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali kapsamında 24 Şubat Cumartesi akşamı, görsel sanatçı ve müzisyen Cevdet Erek, 2017 yılında Subtext Recordings (Berlin) etiketiyle yayınladığı ve sahneye taşıdığı davul projesinin yeni adımı olan Davul, Adım 3 başlıklı performansı Karbon’da icra edecek. 2020 yılında Arter’de gerçekleştirdiği Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi ve ilişkili performanslardan parçaları da içeren; ritim, mekân ve işitsel unsurlar üzerinden kurguladığı konserde sanatçıya ses miksajı ve davulda Gökhan Deneç eşlik edecek.

Raed Yassin

Ardından, festivalin 2020 yılındaki ilk edisyonunda, “A” Trio ile yer alan Raed Yassin, Hayalet Orkestra [PhantomOrchestra] adlı performansında, pandemi sürecinde doğaçlama üzerine çalışan müzisyenler tarafından kaydedilen 42 soloyu 12 pikap aracılığıyla sahne üzerinde eşzamanlı olarak bir araya getirerek dev bir senfoniye dönüştürecek.

25 ŞUBAT 2024 PAZAR

Festivalin son gününde, çağdaş müziğin en üretken topluluklarından Hezarfen Ensemble, Türkiyeli yeni nesil bestecilerin eserlerini son derece farklı ve zıt bir bakış açısıyla sunacak. Didem Coşkunseven, Artun Çekem, Onur Dülger, Zeynep Toraman, Fulya Uçanok ve Arda Yurdusev’in bestelerinin prömiyerleri, 25 Şubat Pazar akşamı Sevgi Gönül Oditoryumu’nda kapsamlı bir enstrümantasyon ile icra edilecek.

“Donanım Hack’leme Atölyesi”

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin beşinci edisyonu, Nicolas Collins’in yürütücülüğündeki “Donanım Hack’leme Atölyesi” katılımcılarının yarattığı işitsel kurguların ve sanatçının kendi eserlerinin sunulacağı bir kapanış konseriyle sona erecek.

Festivalin biletleri Arter binasının giriş katındaki bilet gişesinden ve Biletix üzerinden temin edilebilir.