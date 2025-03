Arter'de 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'

Arter’in 2020 başında İstanbul’a kazandırdığı ve bu yıl 14-16 Mart 2025 tarihlerinde altıncı edisyonu gerçekleşecek Yeni ve En Yeni Müzik Festivali için geri sayım başladı. “Yeni Müzik” üzerine zengin bir içerik sunan festivalin sanat yönetmenliğini ilk yıldan bu yana; deneysel müzik ve kavramsal sanat dünyasının önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, Maerz Musik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü yürüten Matthias Osterwold üstleniyor.

Alvin Curran

Avangardın vizyonerleri ve dinamik sahne performansları ile güncel teknolojilerin ön saflarında yer alan genç radikal sanatçıların yer alacağı program, ses yerleştirmelerinden konserlere, intermedya performanslarından DJ setlerine uzanan geniş bir yelpaze sunacak. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 2025’te Alvin Curran, Charlemagne Palestine, Audrey Chen & Hugo Esquinca, Jessica Ekomane, Viola Yip ve Rrose & Ali M. Demirel sahne alacak.

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'nin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden Biletix ve Mobilet'ten temin edilebilir.

İŞTE PROGRAM

14 MART 2025 CUMA

19:30 (Fuaye)

Audrey Chen & Hugo Esquinca: Your Mouth Limb Dismembered, The Gradual Tongue Dissected II: Your Mouth Limb Dismembered [Ağız Uzvun Koparıldı, Kademeli Dil Bölünerek İncelendi II: Ağız Uzvun Koparıldı]

Audrey Chen

20:00 (Sevgi Gönül Oditoryumu)

Alvin Curran: The 4 Sisters [4 Kız kardeş]

Müzeyyen Senar, Ümmü Gülsüm, Billy Holliday, Shelley Hirsch ve diğer muazzam kadın vokallere bir saygı duruşu

21:30 (Karbon)

Viola Yip: Liminal Lines [Ara Hatlar]

Elektromanyetik geribeslemeli giysi ile ses performansı (2021)

Türkiye prömiyeri

22:30 (Karbon)

Rrose icrasıyla James Tenney: Having Never Written a Note Percussion [TekPerküsyon Notası Yazmadan], Ali Mahmut Demirel: Gods of Latmos [Latmos’un Tanrıları] için (2025)

ardından

DJ Set: Rrose

15 MART 2025 CUMARTESİ

19:30 (Fuaye)

Audrey Chen & Hugo Esquinca: Your Mouth Limb Dismembered, The Gradual Tongue Dissected II: The Gradual Tongue Dissected [Ağız Uzvun Koparıldı, Kademeli Dil Bölünerek İncelendi II: Kademeli Dil Bölünerek İncelendi]