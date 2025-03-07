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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Arter'de 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'

        Arter'de 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'

        Matthias Osterwold'un sanat yönetmenliğinde düzenlenen Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'nin altıncı edisyonu, uluslararası ve yerel sanatçıların yenilikçi müzik ve performanslarını 14-16 Mart tarihleri arasında Arter'de bir araya getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:08
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        Arter'de 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'
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        Arter’in 2020 başında İstanbul’a kazandırdığı ve bu yıl 14-16 Mart 2025 tarihlerinde altıncı edisyonu gerçekleşecek Yeni ve En Yeni Müzik Festivali için geri sayım başladı. “Yeni Müzik” üzerine zengin bir içerik sunan festivalin sanat yönetmenliğini ilk yıldan bu yana; deneysel müzik ve kavramsal sanat dünyasının önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, Maerz Musik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü yürüten Matthias Osterwold üstleniyor.

        Alvin Curran
        Alvin Curran

        Avangardın vizyonerleri ve dinamik sahne performansları ile güncel teknolojilerin ön saflarında yer alan genç radikal sanatçıların yer alacağı program, ses yerleştirmelerinden konserlere, intermedya performanslarından DJ setlerine uzanan geniş bir yelpaze sunacak. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 2025’te Alvin Curran, Charlemagne Palestine, Audrey Chen & Hugo Esquinca, Jessica Ekomane, Viola Yip ve Rrose & Ali M. Demirel sahne alacak.

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        Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'nin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden Biletix ve Mobilet'ten temin edilebilir.

        İŞTE PROGRAM

        14 MART 2025 CUMA

        19:30 (Fuaye)

        Audrey Chen & Hugo Esquinca: Your Mouth Limb Dismembered, The Gradual Tongue Dissected II: Your Mouth Limb Dismembered [Ağız Uzvun Koparıldı, Kademeli Dil Bölünerek İncelendi II: Ağız Uzvun Koparıldı]

        Audrey Chen
        Audrey Chen

        20:00 (Sevgi Gönül Oditoryumu)

        Alvin Curran: The 4 Sisters [4 Kız kardeş]

        Müzeyyen Senar, Ümmü Gülsüm, Billy Holliday, Shelley Hirsch ve diğer muazzam kadın vokallere bir saygı duruşu

        21:30 (Karbon)

        Viola Yip: Liminal Lines [Ara Hatlar]

        Elektromanyetik geribeslemeli giysi ile ses performansı (2021)

        Türkiye prömiyeri

        22:30 (Karbon)

        Rrose icrasıyla James Tenney: Having Never Written a Note Percussion [TekPerküsyon Notası Yazmadan], Ali Mahmut Demirel: Gods of Latmos [Latmos’un Tanrıları] için (2025)

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        ardından

        DJ Set: Rrose

        15 MART 2025 CUMARTESİ

        19:30 (Fuaye)

        Audrey Chen & Hugo Esquinca: Your Mouth Limb Dismembered, The Gradual Tongue Dissected II: The Gradual Tongue Dissected [Ağız Uzvun Koparıldı, Kademeli Dil Bölünerek İncelendi II: Kademeli Dil Bölünerek İncelendi]

        Vokal ve dijital sinyalişleme ile müdahale

        Türkiye prömiyeri

        20:00 (Sevgi Gönül Oditoryumu)

        Charlemagne Palestine: Strumming Music [Tıngırdayan Müzik]

        Solo piyano

        Charlemagne Palestine
        Charlemagne Palestine

        21:30 (Karbon)

        Jessica Ekomane

        Kuadrofonik Canlı Performans

        Türkiye prömiyeri

        ardından

        DJ Set: Jessica Ekomane

        16 MART 2025 PAZAR

        14:00 (Fuaye)

        Audrey Chen & Hugo Esquinca: Your Mouth Limb Dismembered, The Gradual Tongue Dissected II [Ağız Uzvun Koparıldı, Kademeli Dil Bölünerek İncelendi II]

        Vokal ve dijital sinyal işleme ile müdahale

        Türkiye prömiyeri

        Liminal Lines
        Liminal Lines

        15-16 MART 2025 PAZAR

        11:00-18:00 (Fuaye)

        Audrey Chen & Hugo Esquinca: Your Mouth Limb Dismembered, The Gradual Tongue Dissected II [Ağız Uzvun Koparıldı, Kademeli Dil Bölünerek İncelendi II]

        Yerleştirme

        Türkiye prömiyeri

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        #Yeni Müzik Festivali
        #müze
        #Matthias Osterwold
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