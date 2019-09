Arter'in protokol açılışı gerçekleşti

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan ve çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 2010'da açılan Arter, vakfın 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2019'da Dolapdere'deki yeni binasına taşındı.

Arter'in Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen protokol açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra bakanlık yetkilileri, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Ömer M. Koç açılışta yaptığı konuşmada "Koç Topluluğu olarak felsefemizin temelinde ekonomik büyümeyi toplumsal gelişmeyle bir bütün olarak gören bir bakış açısı yatıyor. Toplum olarak daha iyi bir gelecek istiyorsak, yaratıcılığa, yeni fikirlere ve cesur adımlara şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Her birimiz yaşamımızın her anında kendimizi ve çevremizi anlama, anlamlandırma ve bu anlamları paylaşma arayışı içerisindeyiz. İşte bu noktada yaratıcılık ve sanat üretimi devreye giriyor. Bireysel varoluşumuzu mânen güvenli, tahammül edilebilir ve tatmin edici kılmak için yaratıcılık ve sanat en temel ihtiyaçlarımızdan ikisi. Sanat aynı zamanda farklı görüşlerin çok seslilik içerisinde ifade bulabilmesinin de en önemli mecrası. Arter'in yeni binasıyla birlikte tüm halkımızın, özellikle de gençlerimizin ve çocuklarımızın sanatla özgürce karşılaşabileceği bir ortamı mümkün kılmanın heyecanı içindeyiz. Ne mutlu ki, çağdaş müzecilik anlayışıyla inşa edilen ve sergilerin yanı sıra konserler, canlı performanslar, tiyatro, dans, film gösterimleri gibi sanatın pek çok disiplinini de içererek ziyaretçilerine ‘bir müzeden çok daha fazlası'nı sunan bu yapıyı hayata geçirebildik. Çocuklarımızı yaratıcı düşüncenin, sorgulama becerisinin dinamikleriyle donatmalı; yetişkinlerin de sanata erişim ve katılım hakkını yaygınlaştırmalıyız" dedi.

Melih Fereli ise görüşlerini "Biz Arter'le sanat etrafında bir buluşma ve beraber keşfetme alanı yaratmak istedik. Farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren programıyla çok çeşitli ilgi alanlarına sahip insanları buluşturan bir merkez olmayı, her yaştan, her sosyo-ekonomik kesimden birey için davetkâr olabilmeyi hedefliyoruz. Arter'i geniş kitlelerle tanıştırmak hedefimizin odağında ise 24 yaş ve altı izleyiciler yer alıyor. Kurumsal sponsorumuz Tüpraş'ın sayesinde, 24 yaş ve altındaki izleyicilerimiz tüm Arter sergilerine ücretsiz olarak girebilecek." şeklinde konuştu. "Yeni binamızla beraber Arter'in programı koleksiyonumuzdan ve dışından muhtelif sergilerin ötesinde sahne sanatları, müzik ve film gibi farklı disiplinlerden etkinlikleri ve özel tasarlanmış atölyemiz sayesinde ziyaretçilerin sanatla bağ kurmalarını destekleyen muhtelif öğrenme imkânlarını içerecek şekilde genişliyor. Arter bu yeni kurumsal kimliğiyle izleyicileri sanatın tüm disiplinlerindeki güncel üretimle buluşturacak bir kültür merkezi gibi işleyecek. Bu kültür merkezinin açılış takip eden ilk aylarda, 2019 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği müjdesini de burada vermek isterim" sözleriyle dile getirdi.

Melih Fereli sözlerini "Bu yapının ülkemize kazandırılması ve halkımızla buluşturulması için destek ve kararlılıklarını her zaman yanımda hissettiğim başta Koç Ailesi'nin değerli büyükleri Semahat Arsel ve Rahmi Koç'un yanı sıra patronum, can dostum Ömer Koç olmak üzere Koç Ailesi'nin tüm fertlerine bizlere duydukları güven için minnettarım. Merhume Sevgi Gönül'ün Vehbi Koç Vakfı'na bıraktığı mirasıyla sürdürülmesini istediği değerlere ilişkin beklentilerine lâyık olacağımızın sözünü veriyoruz; aziz hatırasını Sevgi Gönül Oditoryumu'muzda yaşatmaya devam edeceğiz. Onlar sayesinde hayallerimin gerçekleştiğini görmek her fâniye nasip olmayan bir ayrıcalık benim için; bu vesileyle hepsine en kalbi duygularla teşekkürlerimi takdim ediyorum. Arter'in faaliyetlerini güçlü bir biçimde sürdürebilmesi için 5 yıl boyunca kurumsal sponsorluğumuzu üstlenen Tüpraş'a minnetimi ifade ederken, ziyaretçilerimizin Arter'e erişmesini kolaylaştıracak servis hizmetini hayata geçirmemizi sağlayan ulaşım sponsorlarımız Ford Otosan ve Otokar'a da teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde sürdürdü.

Arter'in açılış programında toplam 7 sergi yer alıyor. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu'ndan oluşturulan 'Saat Kaç?' başlıklı sergi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı 'Kelimeler Pek Gereksiz' başlıklı koleksiyon grup sergisi, jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor. Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976'da hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiriyor. Ayşe Erkmen'in Arter'in açılış programında yer alan sergisi 'Beyazımtırak', sanatçının 1970'lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor. Rosa Barba'nın 'Gizli Konferans' başlıklı yerleştirmesi sanatçının 2010 - 2015 arasında müze depolarında çektiği 3 filmden oluşuyor. İnci Furni'nin 'Bir An İçin Durdu' başlıklı kişisel sergisi, sanatçının bu sergi için ürettiği yeni işlerini bir araya getiriyor. 'Céleste Boursier - Mougenot'nun offroad, v.2' başlıklı yerleştirmesi, dışarıdaki rüzgârın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket eden üç adet kuyruklu piyanodan oluşuyor.

Arter'in sahne sanatları, klasik, çağdaş ve elektronik müzik, film, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok disiplinin yenilikçi örnekleri ve nitelikli yorumlarına yer verecek Etkinlik Programı kapsamında ilk dört ay içinde Arter'de yer alacak sanatçılar arasında Aydın Esen, Portrait and a Dream, Elif Çağlar Quartet, Can Çakmur, In Hoodies, Emin Fındıkoğlu Beşlisi ile Tolgahan Çoğulu ve Sinan Ayyıldız Duo bulunuyor. Meggy Rustamova, Noé Soulier, Gizem Karakaş ve Etem Şahin, Kate McIntosh ise özgün performanslarıyla Arter'in programına dahil olacaklar.

22 Ekim'de Jonas Mekas Retrospektifi'yle başlayacak 'Film Programı', bir hafta boyunca sanatçının neredeyse tüm üretimini izleyicilerle buluşturacak. Jonas Mekas toplu gösteriminin ardından Arter'in koleksiyon sergilerine paralel olarak hazırlanan bir içerikle devam edecek olan 'Film Programı', Agnes Varda, Chantal Akerman, Alain Resnais, Chris Marker, Laurie Anderson, Apichatpong Weerasethakul gibi yönetmen ve sanatçıların filmlerinden örnekleri bir araya getirecek.

Öğrenme Programı kapsamında kamuya açık olarak düzenlenecek konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarıyla beraber, Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı adıyla iki uzun soluklu program hayata geçirilecek. İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunacak olan program, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor.

Arter, sergi programı etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan yayınlar sunmayı da sürdürecek. Yeni binadaki yayın programı, sanatçılara ve sergilere odaklı yayınların yanında Arter Koleksiyonu'na odaklanan Arter Yakın Plan ve Arter Arka Plan başlıklı iki yeni kitap dizisiyle başlıyor.