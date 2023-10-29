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        Haberler Dünya Artık insanların yerini alıyor: Yapay zeka okula müdür olarak atandı

        Artık insanların yerini alıyor: Yapay zeka okula müdür olarak atandı

        Yapay zeka artık resmen insanların yerini almaya başladı. İngiltere'de özel bir yatılı okul Abigail Bailey adında bir robotu müdür yardımcısı olarak atadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 23:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:35
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        İLK DEFA BİR YAPAY ZEKA MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

        İngiltere'de Batı Sussex'te yıllık ücretleri yaklaşık 32 bin sterlin olan yatılı hazırlık okulu Cottesmore, "Tamamen insan olan" okul müdürü Tom Rogerson'a yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka robotunu yardımcı müdür olarak atadı.

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        Abigail Bailey adı verilen yapay zeka robotu okul personelinin nasıl destekleneceği, okul politikalarının nasıl yazılacağı ve hatta dikkat dağınıklığı olan öğrencilere nasıl yardımcı edileceğine dair birçok konuda tavsiyede bulunacak.

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        Okulun asıl müdürü Tom Rogerson "Bazen orada size yardım edecek birinin ya da bir şeyin olması çok sakinleştirici bir etki yaratıyor. İnanılmaz derecede iyi eğitimli birinin' karar vermenize yardımcı olmak için orada olduğunu düşünmek güzel. Bu, insanlardan tavsiye almadığınız anlamına gelmiyor. Tabii ki uzmanları ararsınız. Kimseyi aramak zorunda olmadığınızı, birilerini rahatsız etmek zorunda olmadığınızı, bir cevap için beklemek zorunda olmadığınızı bilmek çok sakinleştirici ve güven verici" dedi.

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        Okuldan yapılan açıklamada Abigail'in sorulduğunda soruları yanıtlayabilen veya çeşitli istemlere göre yazı üretebilen popüler yapay zeka uygulamlarına benzer olarak çalıştığı ifade edildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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