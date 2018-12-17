Türkiye’de 30 Kasım'dan itibaren piyasadaki yerini alan yeni iPhone ailesinden iPhone XS'yi test ettik. iPhone X'u temel alan XS’te ilk dikkat çeken ince çerçevelerle birlikte ekranın daha da büyümüş gözükmesi. Daha iyi bir film ve dizi izleme deneyimi için cihazın ses deneyimi de geliştirilmiş.

177 gram ağırlığında olan XS, X'ten 3 gram, Samsung Galaxy S9'dan 14 gram daha ağır. Huawei P20 Pro'dan ise 3 gram daha hafif. Ayrıca bu telefonlardan yaklaşık 1 mm daha ince. Ele oturması kişiden kişiye muhakkak değişecektir fakat bu telefonu fiyatından dolayı kılıfsız kullanan kişi sayısının çok fazla olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla bir kılıfla tutacağınızı ve kılıfla taşıyacağınızı hesap etmeniz gerek.

BATARYA SÜRESİNE DİKKAT

A12 Bionic işlemci ve 4 GB RAM ile donatılan iPhone XS, bu noktada büyük abisi iPhone XS Max ile eşit değerlere sahip. Açıkçası cihaz yeni çıktığı için şu anda donanımını zorlayacak herhangi bir uygulama ile karşılaşmak mümkün değil. Oyunlarda performansı da gayet iyi.

Yeni geliştirilecek AI (yapay zeka) ve AR (artırılmış gerçeklik) uygulamalarıyla cihaza şaşırtıcı özellikler eklenebilir. Batarya süresi açısından her yeni iPhone'da kullanım süreleri kısalmaya başladı.

iPhone X 30 saate yakın kullanabilirken, iPhone XS'de ancak 24 saatlik bir kullanım söz konusu olabiliyor. Artık rakipler pil konusunda daha uzun süreleri zorlarken iPhone'larda tam tersi bir süreç yaşanıyor.

Günde bir şarj kabul edilebilir olsa da yoğun bir günün akşamı, XS'in pili erkenden bitip sizi yarı yolda bırakabilir. iOS 11'deki pek çok sorundan sonra iOS 12 için daha gelişmiş bir iOS 11 diyebiliriz. Halen iOS 11'den kalan bazı hatalar (ekrandaki çentikten dolayı kaybolan durum simgeleri gibi) olsa da zamanla daha iyi hale getirileceğini söylemek yanlış olmaz.

iOS 12 ile akıllı telefon kullanımınızı daha sağlıklı hale getirecek gereçlerin eklenmesi son derece yerinde olmuş. Artık telefonu nasıl kullandığınıza dair daha fazla veriye sahipsiniz.

KAMERASI XS MAX İLE AYNI

Face ID, Apple'ın iPhone XS'deki tek biyometrik seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. XS, öncelikle A12 işlemci farkıyla artık daha hızlı. XS ve XS Max, aynı kamera sistemini kullanıyor. Arkada 2 adet 12 megapiksellik kamera ve önde biri geniş açılı, diğeri 2x telefoto lens. Kamera deneyiminde ilk dikkati çeken kuşkusuz daha iyi düşük ışık performansı. Artık ışık yetersiz bile olsa daha fazla ayrıntı yakalanabiliyor.

Akıllı HDR sistemi de fotoğraf meraklılarının sıklıkla başvuracağı bir özellik. Portre modu, iPhone X'de çok kullanılan bir özellikti. XS'de arka plan bulanıklığını ayarlayabileceğiniz bir seçenek oluşturulmuş. Öndeki selfie kamerası hakkında, cildi gereksiz pürüzsüzleştirdiği ve turunculaştırdığı gibi şikayetlerin de mevcut olduğunu belirtelim.

Rakipler 20 MP'lik selfie kameralara geçmiş olsa da XS'in ön kamerasının yeterli performans sunduğu söylenebilir. Arka kameranın 60 fps'de 4K video çektiğini de ekleyelim. Muhtemelen bu kameralar ile meraklıları pek çok kısa film çekecektir.

iPhone XS, başarılı ekran ve ses performansı, ideal gövde boyutu ve kamera performansı gibi öne çıkan pek çok özelliğe sahip. Terazinin diğer kesesine ise kulaklık girişi olmaması, parmak izi tarayıcısının ve hızlı şarj cihazının bulunmaması ve yüksek fiyatı konabilir.

Akıllı telefon fiyatlarının çok arttığı şu dönemde, eğer bir akıllı telefona 10 bin lira civarı bütçe ayırabiliyorsanız, iPhone XS’in özellikle A12 Bionic işlemcisi cihazı uzun yıllar kullanabileceğiniz yüksek performans vadediyor.

iPHONE XS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: A12 Bionic (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest)

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: iOS 12

Depolama: 64/256/512 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş açılı) ve 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto)

Ön Kamera: 7 MP, f/2.2, 32mm

Sensörler: Face ID, ivmeölçer, gyro, yakınlık ölçer, pusula ve barometre

Ekran: 5,8 inç (84,4 cm2), 1125x2436 piksel (458 ppi)

Boyut: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm

Ağırlık: 177 gr

Batarya: 2658 mAh

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