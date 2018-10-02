Apple’ın en yeni akıllı telefonları iPhone Xs ve Xs Max ile çekilen selfie’lerde fotoğrafların fazla güzelleştirilmesinin nedeni ortaya çıktı.

Kullanıcıların “ Apple, yeni modellerinin ön kamerasına gizli bir güzellik filtresi mi koydu?” sorularına neden olan bu sırrı, iOS için geliştirilen kamera uygulaması Halide açıkladı.

FOTOĞRAFLAR AŞIRI İŞLENİYOR

Satışa sunulmasının ardından iPhone Xs ve iPhone Xs Max kullanıcılarından, yeni modellerdeki selfie kamerasıyla çekilen fotoğraflarda, kişilerin cildini otomatik olarak düzeltilip, pürüzsüz hale getirdiği şeklinde yorumlar geliyordu.

"Beautygate" olarak da adlandırılan bu durum, bazı kullanıcıları memnun ederken, detayları önemseyen kullanıcıların ise şikayetlerine neden oluyor.

Blog sayfası üzerinden yayınladığı bir incelemeyle teknik detayları paylaşan Halide, yaşanan bu durumun Selfie fotoğraflarının aşırı işlenmesinden kaynaklandığını açıkladı.

AYRINTILARI OTOMATİK OLARAK AZALTIYOR

Cildi pürüzsüz hale getiren yeni iPhone XS ve iPhone XS Max, selfie kamerasıyla çekilen fotoğraflarda gölgeleri ve diğer ayrıntıları azaltıyor.

Yeni modellerdeki bu efekt, aslında diğer telefonlardaki ve uygulamalardaki "güzellik modu" na oldukça benziyor.

Akıllı HDR adı verilen ve fotoğrafların birden fazla pozlamayı birleştirerek oluşturulan fotoğraflarda, genel kontrastın azaltıldığına dikkat çeken Halide’nin tasarımcıları, yeni modellerde fotoğrafları çekerken daha yüksek perde hızı için daha yüksek ISO seçildiğini belirtti.

Yeni modellerin yazılımındaki yüksek ISO değerine bağlı olarak, fotoğraflarda artan istenmeyen kumlama da yine yüksek seviye fotoğraf işlenmeyle gideriliyor.

Ancak ortaya çıkan bu durum iPhone XS ve iPhone XS Max ile çekilen selfie fotoğraflarındaki detayları da ortadan kaldırıyor.

IPHONE'LARDA X VE XS FARKI

iPhone Xs ve Xs Max'in hem ön hem de arka kameralarında, fotoğraf kalitesini iyileştirmek için aynı anda birden çok çekim yapıp, bunları tek bir “en iyi” fotoğrafa dönüştüren özelliğe sahip.

Halide’nin blog yazısındaki açıklamaya göre eski iPhone'lardaki fotoğraflarda görülen küçük kontrast alanları görüntüleri daha keskin hale getirebilirken, iPhone Xs modellerinde bu derin kontrast alanları ortadan kaldırılmış.

Böylece parlak alanların parlaklığını ve gölgelerin koyuluğunu otomatik olarak azaltan yeni iPhone’larla çekilen fotoğraflar daha yumuşak görünüyor.

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