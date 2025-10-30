Habertürk
        Artvin Borçka - Karagöl kaç kilometre? Artvin Borçka - Karagöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Doğu Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olan Borçka Karagöl'e ulaşım, kilometrelerin değil, dakikaların ve yolun karakterinin belirlediği bir maceradır. Sadece 27 kilometrelik bu kısa mesafe, sizi yemyeşil bir vadiden tırmanan, her virajda manzarası değişen, bazen zorlu ama sonunda sunduğu güzellikle tüm yorgunluğu unutturan unutulmaz bir dağ yolculuğuna çıkarır. Peki, Artvin'in kalbinden bu masalsı göle giden yol gerçekte ne kadar sürüyor ve bu yolculukta sizi neler bekliyor? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:20
        Artvin Borçka - Karagöl kaç kilometre?
        Artvin'in Borçka ilçesinden Karagöl'e gitmek, modern bir otoyolda hızla ilerlemekten çok farklıdır. Bu, doğanın kalbine doğru yapılan yavaş, sindirerek ve hissederek ilerlenen bir yolculuktur. Asfaltın yerini stabilize yolların, şehir gürültüsünün yerini ise dere şırıltılarının ve kuş seslerinin aldığı bu güzergah, varış noktasının güzelliğini adeta hak etmeniz için sizi küçük bir teste tabi tutar. Yolun maceralı yapısı, gölün el değmemiş dinginliğine ulaştığınızda hissedeceğiniz o tarifsiz huzuru daha da anlamlı ve değerli kılar. Bu yazıda, bu kısa ama macera dolu mesafeyi, yolun güncel durumu, ulaşım alternatifleri ve varış noktasının, yani Karagöl'ün, neden Türkiye'nin en güzel doğal harikalarından biri olduğunu tüm detaylarıyla ele alıyoruz. İşte detaylar…

        ARTVİN BORÇKA - KARAGÖL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Artvin'in Borçka ilçe merkezi ile Klaskur Yaylası'nın eteklerinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı arasındaki mesafe, karayoluyla oldukça kısadır. İki nokta arasındaki toplam uzaklık, tam olarak 27 kilometredir.

        Ancak bu kısa mesafe kesinlikle yanıltıcı olmamalıdır. Bu 27 kilometrelik yol, standart bir şehirlerarası yol gibi değil, büyük bölümü stabilize edilmiş bir dağ yolu karakterindedir. Bu nedenle, Artvin Borçka - Karagöl kaç kilometre sorusunun yanıtı olan "27 km", yolculuğun süresi hakkında tek başına bir fikir vermez. Planlama yaparken Artvin Borçka - Karagöl kaç km sorusunun yanıtından çok, bu mesafenin ne kadar sürede ve hangi koşullarda kat edildiğine odaklanmak çok daha önemlidir.

        ARTVİN BORÇKA - KARAGÖL ARASI MESAFE NE KADAR?

        Artvin Borçka - Karagöl arası mesafe ne kadar sorusu, yolun kendisini ve karakterini de içerir. Yolculuk, Borçka ilçe merkezinden Karagöl tabelaları takip edilerek başlar.

        • İlk Etap: Yolun ilk 5-6 kilometrelik kısmı, genellikle standart bir asfalt yoldur.
        • İkinci Etap (Stabilize Yol): Bu noktadan sonra yol, büyük ölçüde stabilize edilmiş (sıkıştırılmış toprak ve çakıl) bir dağ yoluna dönüşür. Bu 20 kilometrelik bölüm, yolculuğun asıl maceralı kısmıdır. Yol, yemyeşil ormanların, küçük ahşap köy evlerinin ve şelalelerin arasından, bir dere boyunca kıvrılarak yükselir.
        • Yol Durumu: Yol genellikle binek araçların geçebileceği kadar düzeltilmiş olsa da, bazı bölümlerde dar, virajlı ve engebelidir. Özellikle yoğun yağış sonrası yol çamurlu ve kaygan olabilir. Bu nedenle, altı yüksek bir araç (SUV, crossover veya arazi aracı) ile seyahat etmek, standart bir sedan araca göre çok daha konforlu ve güvenlidir.

        ARTVİN BORÇKA - KARAGÖL NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Artvin Borçka - Karagöl ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına, yol koşullarına ve sürücünün tecrübesine göre büyük farklılıklar gösterir.

        • Özel Araçla: 27 kilometrelik bu dağ yolu, özel araçla ortalama 1 saat ile 1 saat 15 dakika arasında sürmektedir. Bu süre, yolun virajlı ve yavaş sürüş gerektiren yapısından kaynaklanır. Manzarayı izlemek ve fotoğraf molaları vermek isterseniz, bu süre rahatlıkla 1.5 saati aşabilir.
        • Minibüs Turları ile (Tavsiye Edilen Yöntem): Özellikle bölgeye yabancı olan veya kendi aracını zorlu yollara sokmak istemeyen ziyaretçiler için en pratik ve en güvenli yöntem, Borçka merkezden kalkan Karagöl minibüslerine veya özel turlara katılmaktır. Bu minibüslerin şoförleri, yolu ve koşullarını çok iyi bilen tecrübeli kişilerdir. Bu turlarla yolculuk da yine yaklaşık 1 saat sürer ve size sadece manzaranın tadını çıkarmak kalır.

        Artvin'in Borçka ilçesi ile Karagöl arasındaki 27 kilometrelik kısa mesafe, aslında bir saatten uzun süren, yavaş ve dikkatli bir sürüş gerektiren, macera dolu bir dağ yolculuğudur. Bu yolculuk, modern dünyanın hızından ve konforundan uzaklaşarak, doğanın el değmemiş bir köşesine ulaşmak için aşılan bir eşik gibidir. Yolun kendisi bir hazırlık, varış noktası Karagöl ise bu hazırlığın sonunda ulaşılan eşsiz bir ödüldür.

