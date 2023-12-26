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        Heyelanda yola düşen kayanın isabet ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı

        ARTVİN´de meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın isabet etmesi sonucu kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Fatih Güneş (27) yaralandı. Ulaşıma kapanan yolda ekipler, temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:25
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        Heyelanda yola düşen kayanın isabet ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı
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        ARTVİN´de meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın isabet etmesi sonucu kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Fatih Güneş (27) yaralandı. Ulaşıma kapanan yolda ekipler, temizlik çalışması başlattı.

        Kentte merkeze bağlı Seyitler köyü yolunun 3'üncü kilometresinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan irili ufaklı kaya parçaları, önlem amaçlı yamaca konulan çelik ağları da yırtarak kara yoluna düştü. Yolda seyir halinde olan Fatih Güneş'in kullandığı 34 GGK 362 plakalı otomobilin, üzerine de kaya parçası isabet etti. Manevra yapan sürücünün, kontrolünden çıkan araç, yol kenarında çarptığı bariyerleri de aşarak yaklaşık 15 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Düştüğü noktada ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Karayolları ekipleri de kaya parçalarıyla dolması sonucu ulaşıma kapanan yolda, önlem alarak iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Köy halkının bulunduğu bir minibüsün de heyelandan son anda kurtulduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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