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        Artvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yolu açmasının ardından evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:39
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        Artvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde, yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yolu açmasının ardından evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Çükür köyünün Agara Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Çolak'ın (72) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Yoğun kar nedeniyle yolu kapalı köye ambulans ile Şavşat Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesi sevk edildi.

        Kepçeyle açılan yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, Çolak'ın evine yaklaşık 2 saatte ulaştı.

        Yusuf Çolak, evde yapılan ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi olmayan Çolak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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