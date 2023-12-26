Artvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yolu açmasının ardından evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çükür köyünün Agara Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Çolak'ın (72) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Yoğun kar nedeniyle yolu kapalı köye ambulans ile Şavşat Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesi sevk edildi.

Kepçeyle açılan yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, Çolak'ın evine yaklaşık 2 saatte ulaştı.

Yusuf Çolak, evde yapılan ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olmayan Çolak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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