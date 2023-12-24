Artvin'de kar nedeniyle eğitime ara verildi
Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Artvin Merkez ilçede 25 Aralık 2023 Pazartesi günü tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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