Artvin'de meydana gelen heyelanda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Artvin'de meydana gelen heyelanda kaya isabet edince uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunun 3. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yamaçtan kopan kaya, Fatih Güneş'in (27) kullandığı 34 GGK 362 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobil, çarpmanın etkisiyle uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, polis, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri, yaralı sürücü Güneş'i bulunduğu yerden aldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan içinde yolcuların bulunduğu köy servisinin, heyelandan son anda kurtulduğu öğrenildi.

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