Artvin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Artvin'de, düşük faizli kredi verme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.



Yusufeli ilçesinde Temmuz 2025'te bir kişinin, düşük faizli kredi vaadiyle 500 bin lira dolandırılması üzerine Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) faaliyeti kapsamında yaklaşık 5 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.



İstanbul'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



Aramalarda 16 cep telefonu, 16 banka veya kredi kartı, 14 çek, 11 SIM kart, 11 POS cihazı, 6 flash bellek, 3 hard disk, 4 hafıza kartı, 9 banka dekontu, 4 dizüstü bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.



İşlemlerin ardından Artvin'e getirilen şüphelilerden 5'i Yusufeli Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

