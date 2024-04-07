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        Artvin'de otomobil dere kenarına uçtu; 2 yaralı

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere kenarına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:05
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        Artvin'de otomobil dere kenarına uçtu; 2 yaralı
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        ARTVİN'in Borçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere kenarına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Demirciler köyü mevkisinde meydana geldi. Orhan Bostancı (46) yönetimindeki 41 UY 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere kenarına uçtu. Kazada, ters dönen otomobilde sürücü Orhan Bostancı ve araçtaki Varol Kaya (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sedye ile yola taşınarak Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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