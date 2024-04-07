Artvin'de otomobil dere kenarına uçtu; 2 yaralı

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Demirciler köyü mevkisinde meydana geldi. Orhan Bostancı (46) yönetimindeki 41 UY 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere kenarına uçtu. Kazada, ters dönen otomobilde sürücü Orhan Bostancı ve araçtaki Varol Kaya (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sedye ile yola taşınarak Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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