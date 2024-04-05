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        Yeni Yusufeli'nin ilk başkanı CHP'li Demirci, mazbatasını aldı

        ARTVİN'de baraj sularına gömülen Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde belediye başkanlığını kazanan CHP'li Barış Demirci, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:35
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        Yeni Yusufeli'nin ilk başkanı CHP'li Demirci, mazbatasını aldı
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        ARTVİN'de baraj sularına gömülen Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde belediye başkanlığını kazanan CHP'li Barış Demirci, mazbatasını aldı. Demirci, "Herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki parti kimliğini bir kenara bırakarak, Yusufeli'ne hizmet etmeye geliyoruz" dedi. 

        Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı.

        YENİ İLÇEDE İKİNCİ SEÇİM

        Baraj suları altında kalan Yusufeli ilçesinden göç edenler, yeni ilçede 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci kez sandık başına gitti. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınma süreci yaşayan Yusufeli halkı, ilk kez 5 yıl görev alacak belediye başkanını seçmek için oylarını kullandı.

        'İNANIYORUM Kİ GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

        Sonucu merak edilen ilçelerden biri olan Yusufeli'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 46,97'sini alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Barış Demirci, Yusufeli Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Naci Çukur'dan mazbatasını teslim aldı. Belediye binasında Eyüp Aytekin'den başkanlığı devralan Demirci, burada yaptığı açıklamada, "56 yıl sonra ilk defa bu mazbatayı alabildik, bunun sorumluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyorum. Herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki parti kimliğini bir kenara bırakarak, Yusufeli'ne hizmet etmeye geliyoruz. İnanıyorum ki çok güzel işler yapacağız. Yeni kurulan ilçemizi yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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