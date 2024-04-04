Şavşatlı polis memuru Elmas son yolculuğuna uğurlandı
Bolu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru İsmail Elmas, memleketi Artvin Şavşat'a toprağa verildi.
Bolu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru İsmail Elmas, memleketi Artvin Şavşat'a toprağa verildi.
Mengen Polis Amirliği'nde görevli İsmail Elmas (49), aort damarının çatlaması ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Elmas'ın cenazesi, Bolu Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Şavşat ilçesine bağlı Meydancık Köyü Köklizer Mahallesi'ne getirildi.
İsmail Elmas'ın cenazesi, Köklizer Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine Elmas'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.
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