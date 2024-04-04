Şavşatlı polis memuru Elmas son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Elmas'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.

Mengen Polis Amirliği'nde görevli İsmail Elmas (49), aort damarının çatlaması ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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