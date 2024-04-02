Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de orman yangını söndürüldü

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN’in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler İsina mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 hektar alanı etkileyen yangınla ilgili ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Yanının çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Kulüplere ceza uyarısı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?

        Benzer Haberler

        Artvin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Artvin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kamyonet tünelde TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Kamyonet tünelde TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Hopa'da aday Utku Cihan'lardan CHP'li olan başkanlığı kazandı
        Hopa'da aday Utku Cihan'lardan CHP'li olan başkanlığı kazandı
        Yeni Yusufeli'nin ilk başkanı CHP'li Demirci oldu
        Yeni Yusufeli'nin ilk başkanı CHP'li Demirci oldu
        Artvin'de CHP'li Erdem başkan seçildi; 5 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi AK Parti kaza...
        Artvin'de CHP'li Erdem başkan seçildi; 5 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi AK Parti kaza...
        7'nci kez taşınan Yusufeli'de, ilk yerel seçim heyecanı
        7'nci kez taşınan Yusufeli'de, ilk yerel seçim heyecanı