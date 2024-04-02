Artvin'de orman yangını söndürüldü

Yanının çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler İsina mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 hektar alanı etkileyen yangınla ilgili ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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