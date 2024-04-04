Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan mazbatasını aldı

CHP'den Hopa Belediye Başkanı seçilen Utku Cihan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Hopa Adliyesi'ne gelen Cihan, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Filiz Aladağ'dan aldı.

Belediye binası önünde personel tarafından karşılanan Cihan, daha sonra görevi Belediye Başkanı Taner Ekmekçi'den devraldı.

Cihan, belediye başkanlığı koltuğunun emanet olduğunu belirterek, emaneti Ekmekçi'den devralıp görev süresi dolduktan sonra da başka birine emanet edeceğini söyledi.

Kendilerine güvenen Hopa halkına teşekkür eden Cihan, "Önümüzde çok güzel günler var. Anlattığımız her bir projemizi yapmak için bugünden itibaren hiç zaman kaybetmeden tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.