Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim mazbatasını aldı

AK Parti'den Arhavi Belediye Başkanı seçilen Turgay Ataselim, mazbatasını alarak görevine başladı.

Arhavi Adliyesi'nde düzenlenen törende mazbatasını alan Ataselim, yoğun emek sarf eden AK Parti teşkilatı ve Cumhur İttifakı mensuplarına teşekkür etti.

Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Ataselim, "Bu mazbatanın üzerinde belediye başkanı olarak Turgay Ataselim yazıyor ancak bu mazbatada hepinizin ismi var, Arhavi'nin ismi var. Seçim sürecinde Arhavi Belediyesini kazanmak için çalıştık, bundan sonra artık Arhavimize güzel hizmetler kazandırmak için çalışacağız. Memleketimiz için sizler için tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olsun." dedi.