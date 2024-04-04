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        Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor

        Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:30
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        Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor
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        Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Artvin-Erzurum Devlet kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi.

        Yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kaya ve toprak kaymasının belli aralıklarla sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahale edemediği güzergahta yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Riskli durumun ortadan kalmasıyla çalışmalara başlayan Karayolları ekipleri, yolu tek şeritten kontrollü trafiğe açtı.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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