Arhavi Belediye Başkanı Ataselim görevi devraldı

Törene, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, AK Parti İlçe Başkanı Hızır İlyas Aykut ve MHP İlçe Başkanı Adil Hatinoğlu da katıldı.

Ataselim, görevi devraldığı Vasfi Kurdoğlu'na hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

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