Arhavi Belediye Başkanı Ataselim görevi devraldı
AK Parti'den Arhavi Belediye Başkanı seçilen Turgay Ataselim, görevi devraldı.
AK Parti'den Arhavi Belediye Başkanı seçilen Turgay Ataselim, görevi devraldı.
İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alan Ataselim, daha sonra beraberindekilerle birlikte mehteran takımı eşliğinde Arhavi Belediye Başkanlığına geldi.
Ataselim, görevi devraldığı Vasfi Kurdoğlu'na hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Törene, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, AK Parti İlçe Başkanı Hızır İlyas Aykut ve MHP İlçe Başkanı Adil Hatinoğlu da katıldı.
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