Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim'den vatandaşlara teşekkür

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Ataselim, yaptığı yazılı açıklamada, Arhavililerin teveccühü ve desteğiyle Arhavi Belediye Başkanlığına seçilmesinin onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirebilmek adına üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olduğunu ve hizmet yolculuğuna vatandaşların desteğiyle başladıklarını vurgulayan Ataselim, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu destek, değişim ve gelişime olan inancınızın bir göstergesidir. Şahsıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma verilen bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, projelerimizi hayata geçirerek Arhavi'mizi daha da ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Amacımız, Arhavi'nin potansiyelini en üst seviyede kullanarak yaşanabilir bir şehir olması ve halkımızın refah seviyesini artırmaktır. Bu seçimde kaybeden ya da kazanan bir taraf yoktur. Kazanan Arhavi halkıdır. Bu nedenle tüm Arhavi halkına minnettarım. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."