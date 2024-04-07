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        Artvin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:20
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        Artvin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Karadeniz Sahil Yolu Arhavi Balıkçı Barınağı mevkisinde, N.S'nin kullandığı 28 NS 660 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Oleksili Z'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Oleksili Z'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Tır sürücüsü olduğu öğrenilen Oleksili Z'nin cenazesi Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü N.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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