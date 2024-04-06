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        Artvin'de ayılar 5 yayla evine zarar verdi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde ayılar 5 yayla evine ve arı kovanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:13
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        Artvin'de ayılar 5 yayla evine zarar verdi
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde ayılar 5 yayla evine ve arı kovanlarına zarar verdi.

        İlçeye bağlı Başkent Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi, bahçedeki arı kovanlarını parçaladı.

        Yaylaya giden Murat Gündüz, kendi evi dahil 5 evin kapı ve pencerelerinin yanı sıra arı kovanlarının kırıldığını, eşyanın ise dağıtıldığını gördü.

        Komşularına durumu bildiren Gündüz, ayrıca ilgili kurumlara da başvuruda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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