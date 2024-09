Türkiye Rekoru için denize açıldılar; bin 600 mil gidecekler

MİLLİ Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen Türkiye Turu Rekoru'nu kırmak için Artvin Hopa'dan denize açıldı. Ekip, yelkenli ile durmandan ve dışarıdan hiçbir yardım almadan bin 600 mil yol alıp, rekor denemesi gerçekleştirecek

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Rekorunu kırmak için 11 metre 80 santimetre uzunluğundaki ‘DHO Civarina’ isimli yelkenli ile subay, astsubay ve askeri öğrencilerden oluşan 8 kişilik mürettebat ile Artvin’in Hopa kıyısından yola çıktı. Yelkenle durmadan ve dışarıdan hiçbir yardım almadan, Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmaris Knidos Feneri ve Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi önemli noktaları içeren rotadan bin 600 mil seyreden ekip, Hatay’da yolculuğunu noktalayacak. Daha önce 10 gün 2 saat 44 dakikalık rekoru geçebilmek için rüzgara yelken açtı. Federasyon gözetiminde motorları mühürlenen ekip, Sahil Güvenlik Ekiplerinin botlarının kornaları ve dumanlarla yelkenlerini açtı.

‘HEDEF 10 GÜNDEN ÖNCE BİTİRMEK’

Hedeflerinin 10 günden önce turu tamamlamak olduğunu söyleyen Albay Murat Yavuzcan, “Bin 600 deniz millik ve yaklaşık 11 metre 80 santim boyunda bir tekne ile her türlü hava koşulunda mücadele vereceğiz. 10 gün civarında şu anki rekor daha erken şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak doğal etkenlerde mevzu bahis ama bizde her türlü denizcilik etkinliğini burada kullanacağız. Üç tane Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencimiz teknemizde onlarda kendilerini geliştirerek daha iyi denizci olmak için kendilerini geliştirecekler. Hedef 10 günden önce bitirmek ama doğal şartlarda her türlü kazasız belasız bir şekilde bitirmek öncelikli hedefimiz. Yemeğimizi, içeceğimizi her şeyi planlayarak stokladık ona uygun bir şekilde yaşayarak bazı zorluklarında üstesinden gelerek yaklaşık bin 600 mil yolu tamamlamak hedefindeyiz. Türkiye Yelken Federasyonu hakemlerimiz tarafından motorumuz mühürlenecek. Burada tekrar varış yerinde de kontrol edilecek kesinlikle dışarıdan destek almadan sadece yelken gücü ile bitirmeye çalışacağız” diye konuştu.