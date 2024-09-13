Türkiye Rekoru için denize açıldılar; bin 600 mil gidecekler

MİLLİ Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen Türkiye Turu Rekoru'nu kırmak için Artvin Hopa'dan denize açıldı. Ekip, yelkenli ile durmandan ve dışarıdan hiçbir yardım almadan bin 600 mil yol alıp, rekor denemesi gerçekleştirecek

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Rekorunu kırmak için 11 metre 80 santimetre uzunluğundaki ‘DHO Civarina’ isimli yelkenli ile subay, astsubay ve askeri öğrencilerden oluşan 8 kişilik mürettebat ile Artvin’in Hopa kıyısından yola çıktı. Yelkenle durmadan ve dışarıdan hiçbir yardım almadan, Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmaris Knidos Feneri ve Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi önemli noktaları içeren rotadan bin 600 mil seyreden ekip, Hatay’da yolculuğunu noktalayacak. Daha önce 10 gün 2 saat 44 dakikalık rekoru geçebilmek için rüzgara yelken açtı. Federasyon gözetiminde motorları mühürlenen ekip, Sahil Güvenlik Ekiplerinin botlarının kornaları ve dumanlarla yelkenlerini açtı.

‘ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ’ Gazetecilere rekor denemesi öncesi açıklamalarda bulunan Deniz Harp Okulu Askeri Eğitim Başkanı Öğretmen Albay Murat Yavuzcan, “Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen TSK Spor Gücü yat takımı olarak buradayız. 3 tane Deniz Harp Okulu öğrencisi ve 5 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesi olmak üzere toplam 8 kişi ile katılıyoruz. Bin 600 deniz mili, 4 deniz ve 2 boğazın geçileceği bu etkinlikte Türkiye rekoru denemesinde başarıya ulaşmak için hava, deniz, doğa ile mücadele edeceğiz. Denizciliğin en köklü birimlerinden olan Deniz Kuvvetlerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimi temsilen bu işte bulunmak hedefi ile çıktık yola ve en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.