Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı sağanak nedeniyle ertelendi
Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.
Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.
Arhavi Şehir Stadı'nda saat 14.30'da oynanması planlanan 6. hafta karşılaşması öncesi başlayan sağanak, zamanla etkisini artırdı.
Yağışın zemini elverişsiz hale getirmesi üzerine karşılaşma oynanamadı.
Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, yarın saat 14.30'a ertelendi.
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