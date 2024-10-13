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        Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı sağanak nedeniyle ertelendi

        Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:51
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        Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı sağanak nedeniyle ertelendi
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        Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

        Arhavi Şehir Stadı'nda saat 14.30'da oynanması planlanan 6. hafta karşılaşması öncesi başlayan sağanak, zamanla etkisini artırdı.

        Yağışın zemini elverişsiz hale getirmesi üzerine karşılaşma oynanamadı.

        Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, yarın saat 14.30'a ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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