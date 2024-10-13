Artvin'de kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, Umut Yaşar Polat (40) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kasap ile araçta bulunan Emrecan Keskin (18) ve Tamer Satır (54) yaralandı.

İhbar üzere olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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