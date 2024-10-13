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        Artvin'de kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:50
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        Artvin'de kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Demirkent köyü Zemecor mezrası yolunda, Özkan Kasap'ın kullandığı 08 AAB 469 plakalı kamyonet, virajı alamayarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzere olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Umut Yaşar Polat (40) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kasap ile araçta bulunan Emrecan Keskin (18) ve Tamer Satır (54) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Tamer Satır, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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