Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Türkiye'nin biyosfer rezervi alanı Camili Havzası beyaz örtü ile kaplandı

        Türkiye'nin tek biyosfer rezervi alanı olma özelliğini taşıyan, zengin flora ve kültürel mirasa sahip Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin biyosfer rezervi alanı Camili Havzası beyaz örtü ile kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin tek biyosfer rezervi alanı olma özelliğini taşıyan, zengin flora ve kültürel mirasa sahip Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Borçka ilçesindeki havza, yağmur ormanları, endemik bitkileri, şelaleleri, saf Kafkas arısı, tarihi camileri ve kültürel zenginliğiyle dikkati çekiyor.

        Yazın olduğu kadar kış aylarında da ziyaretçilerine ev sahipliği yapan havzada, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu.

        Yaklaşık 1850 rakımlı ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölge, dron ile görüntülendi.

        Arkadaşlarıyla karla kaplı havzayı görmek için gelen Zeynep Karais, AA muhabirine, bölgenin manzarasını çok sevdiklerini belirterek, "Karagöl’ün yolu kar nedeniyle kapalı olduğu için gidemedik ve Camili tarafına geldik. Çayımızı içtik ve büyüleyici manzarayı seyrettik. Karla kaplı doğa çok güzel görünüyor. Böylesini daha önce görmemiştim." dedi.

        Nuda Tekin ise doğanın keyfini çıkardıklarını ifade ederek, güneş, sis ve kar ile adeta dört mevsimi aynı anda yaşadıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?

        Benzer Haberler

        Su altındaki tarihi kaleye kanoyla yolculuk
        Su altındaki tarihi kaleye kanoyla yolculuk
        Artvin'de kaçak ve usulsüz avcılığa yönelik denetimler sürüyor
        Artvin'de kaçak ve usulsüz avcılığa yönelik denetimler sürüyor
        Nesli tehlike altındaki Kafkas semenderi Şavşat'ta görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki Kafkas semenderi Şavşat'ta görüntülendi
        Artvin'de otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralan...
        Artvin'de otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralan...
        Artvin'de "Orta Asya'dan Anadolu'ya Sofra Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
        Artvin'de "Orta Asya'dan Anadolu'ya Sofra Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
        Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza
        Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza