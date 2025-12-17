Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Artvin'de, otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 00:13 Güncelleme: 17.12.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de, otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Sedanur A'nın kullandığı 08 ABS 882 plakalı SUV tipi otomobil, Sabit Osman Avcı Caddesi'nde park halindeki 08 ABZ 707 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Havva Y. ve Bilge Ç. yaralandı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Tuğberk Gülter: Camdan atacağım sesi ablamın
        Tuğberk Gülter: Camdan atacağım sesi ablamın
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış

        Benzer Haberler

        Artvin'de "Orta Asya'dan Anadolu'ya Sofra Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
        Artvin'de "Orta Asya'dan Anadolu'ya Sofra Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
        Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza
        Hatalı sollama yapan tır sürücüsüne ceza
        Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesild...
        Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesild...
        Artvin'de üzerlerine kaya yağan minibüs şoför yaşadıkları korku dolu anları...
        Artvin'de üzerlerine kaya yağan minibüs şoför yaşadıkları korku dolu anları...
        Artvin'de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı, sürücüler ateş yakıp ısındı
        Artvin'de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı, sürücüler ateş yakıp ısındı
        Artvin'de tır şoförünün virajda 5 aracı sollaması faciaya davetiye çıkardı
        Artvin'de tır şoförünün virajda 5 aracı sollaması faciaya davetiye çıkardı