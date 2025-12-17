Artvin'de otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Artvin'de, otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Artvin'de, otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sedanur A'nın kullandığı 08 ABS 882 plakalı SUV tipi otomobil, Sabit Osman Avcı Caddesi'nde park halindeki 08 ABZ 707 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Havva Y. ve Bilge Ç. yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.