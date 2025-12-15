Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesildi

        Kaynak
Anadolu Ajansı
Giriş: 15.12.2025 - 19:00 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:00

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:00 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:00
        Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesildi
        Artvin'in Borçka ilçesinde, hatalı sollama yaptığı an sosyal medyada paylaşılan tır sürücüsüne idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Artvin-Borçka karayolunda seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hatalı sollamalar yapan tırın, bir araç kamerasına yansıyan görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, araç plakası ve sürücüyü tespit etti.

        Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Görüş yetersizliği olan dönemeçlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi" ve "Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek" suçlarından 6 bin 501 lira ceza uygulandı.

        Öte yandan, araç kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki tırın aynı yöndeki 4 aracı sollayarak ilerlemesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

