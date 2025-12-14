Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de seyir halindeki yolcu minibüsüne kaya parçaları düştü

        Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının seyir halindeki minibüsün üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluştu, araç içerisindeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de seyir halindeki yolcu minibüsüne kaya parçaları düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının seyir halindeki minibüsün üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluştu, araç içerisindeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

        Ramazan A. idaresindeki 08 M 0226 plakalı yolcu minibüsü seyir halindeyken, Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinden geçişi sırasında dağdan kopan kaya parçaları yola ve araç üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kaya parçalarının minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girdiği kazada, minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi yaralanmadı.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, kısa süreli trafiğe kapanan yolda temizleme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Yamaçtan kopan kaya, minibüse isabet etti
        Yamaçtan kopan kaya, minibüse isabet etti
        Minibüsün üzerine dev kayalar düştü, 3 kişi şans eseri kurtuldu
        Minibüsün üzerine dev kayalar düştü, 3 kişi şans eseri kurtuldu
        Doğu Karadeniz'de ayılardan sonra yılanlar da kış uykusuna yatmadı Aralık a...
        Doğu Karadeniz'de ayılardan sonra yılanlar da kış uykusuna yatmadı Aralık a...
        Ardanuç'ta, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı
        Ardanuç'ta, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı
        Artvin Valisi Ergün, okullarda incelmelerde bulundu
        Artvin Valisi Ergün, okullarda incelmelerde bulundu