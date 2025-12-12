Ardanuç'ta, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı

Ardanuç ilçesindeki Güleş İlkokulu’nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail İnan, Şube Müdürü Bulut Uyar, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

İnan, yaptığı konuşmada, etkinliğin köy halkı, öğrenciler ve velileri bir araya getirdiğini belirterek, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

Yerli ürünler üzerinden ortak değerlerin yaşatılmasına vesile olduğunu dile getiren İnan, “Etkinlikler sayesinde hem tasarruf bilinci gelişir hem de yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine katkısı konusunda farkındalık oluşur.” dedi.