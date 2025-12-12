Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Ardanuç'ta, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı

        Ardanuç ilçesindeki Güleş İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 12.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:14
        Ardanuç'ta, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı
        Ardanuç ilçesindeki Güleş İlkokulu’nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail İnan, Şube Müdürü Bulut Uyar, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

        İnan, yaptığı konuşmada, etkinliğin köy halkı, öğrenciler ve velileri bir araya getirdiğini belirterek, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

        Yerli ürünler üzerinden ortak değerlerin yaşatılmasına vesile olduğunu dile getiren İnan, “Etkinlikler sayesinde hem tasarruf bilinci gelişir hem de yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine katkısı konusunda farkındalık oluşur.” dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

