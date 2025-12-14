Habertürk
        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev zarar gördü.

        Giriş: 14.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:48
        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev zarar gördü.

        Akdamla köyü Orta Mahalle'de sabah saatlerinde Mukaddim ve Hakim Akdemir kardeşlere ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürdü.

        Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

