Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Artvin Haberleri

        Artvin'de "Orta Asya'dan Anadolu'ya Sofra Lezzetleri" etkinliği düzenlendi

        Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) düzenlenen "Orta Asya'dan Anadolu'ya Sofra Lezzetleri" etkinliğinde, Anadolu ve Orta Asya mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:27
        Artvin'de "Orta Asya'dan Anadolu'ya Sofra Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
        AÇÜ Kültür, Sanat ve Gezi Topluluğu ile Uluslararası Öğrenciler Topluluğu işbirliğinde, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ülkelerine ve illerine özgü yemekleri hazırladı.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, üniversitenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sunan sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

        Orhun Değişim Programı kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenci ve akademisyenlerle kültürel etkileşimi artırmayı hedeflediklerini belirten Aydın, "Bugün hem Orta Asya kökenli öğrencilerimiz hem de misafir öğrencilerimiz, kendi ülkelerine ait yemekleri ve geleneksel kıyafetlerini tanıttı." dedi.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrencilerin de kendi yörelerine ait yemeklerle etkinliğe katkı sunduğunu vurgulayan Aydın, "Kayseri, Diyarbakır gibi illerden öğrencilerimiz de kendi yörelerine ait lezzetleri tanıttı. Bu etkinliği kültürel etkileşim, damak tadı karşılaştırması ve bütünleşme amacıyla düzenledik." ifadelerini kullandı.

        AÇÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Sorumlusu ve Orhun Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ercan Soysal da etkinliğin bir yemek organizasyonundan öte kültürel bir buluşma olduğunun altını çizdi.

        Soysal, Türk öğrencilerin yanı sıra Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan ve Suriye'den yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte 14 çeşit yemeğin hazırlandığını söyledi.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları ikinci sınıf öğrencisi Özbekistanlı Medeni Özbek ise ülkesinin en önemli lezzetlerinden Özbek pilavını tanıtma fırsatı bulduğunu belirterek, "Özbek pilavı kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Özellikle düğünlerde ve özel günlerde büyük kazanlarda yapılır. Bu etkinlik sayesinde hem kendi kültürümüzü tanıtıyor hem de farklı kültürleri tanıyarak kaynaşıyoruz." diye konuştu.

        Türkmenistanlı öğrenci Yalkap Ulmanov ise Türkmenistan'a özgü Doğrama yemeğini yaptığını belirterek, "Yöresel yemeklerimizi tanıttık, iyi oldu. Herkesin yemek kültürünü tanımış olduk." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte, Anadolu mutfağından Kayseri yağlaması, karnıyarık, çiğköfte, keşkek ve kuru patlıcan dolmasının yanı sıra Gürcü yemeği Hikali, Kazakistan yemeği Sirne, Özbek pilavı, Türkmenistan yemeği Doğrama ve Kırgızistan yemeği Kurdak'ın da aralarında bulunduğu 14 farklı yemek katılımcılara ikram edildi.

