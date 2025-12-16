Tuğberk Gülter: Camdan atacağım sesi ablamın

Tuğberk Yağız Gülter, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen annesi Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine adliyeye geldi. Bilgisine başvurulmak üzere adliyeye davet edildiği öğrenilen Gülter, yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden çıktı.

Habertürk'ten Gazeteci Nejat Kırbulut, Tuğberk'in ifadesine ilişkin Habertürk TV'ye konuştu:

Yalova Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı'na ifade verdi Tuğberk. Tabii daha önce de ifadeler vermişti ancak bu seferki başka çünkü artık kendisi de şikayetçi oldu.

TUĞBERK DOSYADA ŞİKAYETÇİ KONUMUNDA

Bu dosyada şikayetçi o aynı zamanda. Güllü'nün bir cinayette kurban gitmesi durumunda kız kardeşi Tuğyan ve arkadaşı Sultan'dan ve dahli olan başka biri varsa hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Güllü hayatını kaybettiğinde evinin penceresinden düşüp hayatını kaybettiğinde Tuğberk İstanbul'daydı. Adliyede verdiği ifadesinde yaklaşık bir buçuk ay öncesine kadar Çınarcak'a gitmediğini söyledi.

Tuğyan'la arasında hem kendisinin hem de annesinin sık sık tartışma çıktığını söyledi. Yani en ufak tartışmada bile kavga eder hale geldiklerini söyledi.Tabii bununla birlikte aslında o verdiği ifadelerde Tuğberk, kız kardeşi Tuğyan'ın karakterine, kişiliğine ilişkin bilgiler de verdi.

"TUĞYAN'IN 10 LAFINDAN 9'U YALAN" Bunlardan en önemlisi, en dikkat çekeni Tuğyan'ın 10 lafından 9'unun yalan olduğu. Bununla birlikte kavgacı bir kişiliğe sahip olduğunu, en ufak bir tartışmada bile hemen kavga ettiğini, agresif hareketler sergilediğini ve sık sık tartıştıklarını söyledi. Ama bugüne kadar ki bu tartışmalarda hiçbir şekilde fiziksel bir şiddet olayı olmadığını söyledi Tuğberk. Ancak şunu söyleyelim, o akşam neler yaşandığını ben Tuğyan'a sormadım dedi. Yani sadece annemin düştüğü anını gördüm mü diye sordum. O da tam olarak hatırlamıyorum. Ancak elbisesini ya da ayağını gördüm. Aslında biz bu 75 günlük süreçte yani Tuğyan'ın tutuklanmasına kadar geçen süreçte Tuğyan'la Sultan'ı hep yan yana gördük. Hiç ayrı görmedik. Büyükçekmece'de bir evde beraber kaldılar. Tuğberk'in evinde beraber kaldılar. Çınarcık'ta hep yan yanaydılar. Hatta Güllü'nün mezarına da gittiler, o valizle yakalandıkları gün. "HER ŞEYİ YAPABİLECEK KARAKTERDE" Birine arkadaş edindiği zaman hep böyle yanında tuttuğunu, yanından ayırmadığını, özellikle de ilişkilerinde eğer bir erkek arkadaşı olduğu zaman çok daha sahiplenici biri olduğunu ve onun için her şeyi yapabilecek karakterde olduğunu söyledi.

"TUĞYAN İKİZ BEBEKLERE HAMİLEYDİ" Burası çok ilginç çünkü Kervan'la ilgili, erkek arkadaşı Kervan'la ilgili birçok iddia vardı. Bunlardan biri de hamile olduğuydu. Yani bir ikiz bebeklere hamile olduğu. Ancak çocuklar bu hamileyken düşük mü yaptı yoksa aldırdı mı bunu tam olarak bilmiyorum diyor Tuğberk. Yani Kervan'ın da aslında bir önceki ilişkilerinde yaşadığı gibi çok fazla sahiplenici ve onun için her şeyi yapar. Tabii burada savcılık tarafından soruluyor. Yani annesini de öldürür mü yönünde bir soru soruluyor Tuğberk'e. Bununla ilgili net bir şey söyleyemiyor tabii ama o erkek arkadaşı için her şeyi yapar, çevresindeki herkesi unutur, sadece ona odaklanır. "ANNESİ KERVAN İLE İLİŞKİ YAŞAMASINI İSTEMİYORDU" Kervan'la ilgili de aslında Güllü'nün ilk tanıştıkları anda Kervan'la diyaloğunun iyi olduğunu ancak daha sonra Kervan'la bir tartışma yaşadıklarını bu nedenle Tuğba'nın da Kervan'la bir ilişki yaşamasını annesinin istemediğini söylüyor ifadesinde Tuğberk. Ben Sultan'ı da ilk kez diyor cenazede gördüm fiziksel olarak. İlk kez orada tanıştım diyor. Ama annemi aradığımda telefonla annemle yaptığımız görüşmelerde Sultan yanımızda, Sultan'la yemek yiyoruz gibi konuşmalar yapardı.

"SULTAN'I EVLADI GİBİ GÖRÜYORDU" Çünkü Sultan'ın da annesini kaybettiğini, gariban olduğunu, kimsesiz olduğu için artık Sultan bizimle beraber yaşayacak demiş Güllü ve Sultan bize emanet demiş Güllü. Hatta Sultan'ın da Güllü anne diye ona hitap ettiğini biliyoruz. Yani Güllü, Tuğyanla birlikte aslında Sultan'ı da bir evlat gibi, bir kızı gibi görüyor. Öyle sahipleniyor. Bize emanet ve bundan sonra da bizimle kalacak diyor. Ama ne yazık ki o öldüğü an ne yaşandıysa o pencereden Tuğyan'ın ittiği yönünde ifadesi var. Orada da kendisi hazır bulunuyordu. Yani o odada bulunan üç kişiden biriydi Sultan. Tabi Sultan'ın şu an adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı var. Tabii ihtiyaç halinde. Sultan'dan da tabii yeni bir ifade alınması mümkün. YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK Gülter, adliye önündeki gazetecilere, gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, bildiklerini anlattığını, konuyla ilgili avukatlarının açıklama yapacağını söyledi. Gülter, "Kimden şikayetçi oldunuz?" sorusuna, "Bu konularla ilgili gerekli açıklamaları avukatlarım yapacak." dedi. Avukat Aycan Sevsay da müvekkilinin savcılığın talebi doğrultusunda adliyeye gelip ifade verdiğini belirterek, "Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gerekli açıklamaları yazılı bir şekilde basınla paylaşacağız." diye konuştu. Gülter ve avukatı daha sonra adliyeden ayrıldı.