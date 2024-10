Borçka Karagöl Tabiat Parkı 600 binden fazla turisti ağırladı

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede, 368 hektarlık alana sahip, son günlerde sonbahar renklerinin hakim olduğu tabiat parkında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler göl çevresinde yürüyerek fotoğraf çekip doğanın keyfini çıkarıyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, ilk defa gezdiği Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na hayran kaldığını söyledi.

Göreve yeni başladığını anımsatan Ergün, "Geçen hafta Şavşat Karagöl'deydik. Şimdi de Borçka Karagöl'deyiz. Hepsi birbirinden güzel. Her gördüğümüz yeri, bir önce gördüğümüz yerden daha çok beğeniyoruz. Artvin orman ve su kenti, tabiatı mükemmel. Ben böyle bir güzellik görmedim." dedi.

Pandemi öncesi Borçka Karagöl'ün her yıl yaz sezonunda 1 milyon civarında turist ağırladığına işaret eden Ergün, "Bu yıl Borçka Karagöl'ü ziyaret eden turist sayısı 600 bini geçti. İnşallah 1 milyon sayısını tekrar yakalarız. Burada her şey mükemmel. Buraya gelen insanın ömrü uzar. Sonbaharla birlikte renk cümbüşü de başlamış durumda. Artvin'in her köşesinde farklı güzellik var. Göller, yaylalar, vadiler hepsi birbirinden güzel. Sonbahar, ilkbahar burası görmeden ölünmemesi gereken yer." diye konuştu.