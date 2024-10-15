Borçka Karagöl Tabiat Parkı 600 binden fazla turisti ağırladı
Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti.
Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti.
İlçe merkezine 27 kilometre mesafede, 368 hektarlık alana sahip, son günlerde sonbahar renklerinin hakim olduğu tabiat parkında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Bölgeyi ziyaret eden turistler göl çevresinde yürüyerek fotoğraf çekip doğanın keyfini çıkarıyor.
Artvin Valisi Turan Ergün, ilk defa gezdiği Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na hayran kaldığını söyledi.
Göreve yeni başladığını anımsatan Ergün, "Geçen hafta Şavşat Karagöl'deydik. Şimdi de Borçka Karagöl'deyiz. Hepsi birbirinden güzel. Her gördüğümüz yeri, bir önce gördüğümüz yerden daha çok beğeniyoruz. Artvin orman ve su kenti, tabiatı mükemmel. Ben böyle bir güzellik görmedim." dedi.
Pandemi öncesi Borçka Karagöl'ün her yıl yaz sezonunda 1 milyon civarında turist ağırladığına işaret eden Ergün, "Bu yıl Borçka Karagöl'ü ziyaret eden turist sayısı 600 bini geçti. İnşallah 1 milyon sayısını tekrar yakalarız. Burada her şey mükemmel. Buraya gelen insanın ömrü uzar. Sonbaharla birlikte renk cümbüşü de başlamış durumda. Artvin'in her köşesinde farklı güzellik var. Göller, yaylalar, vadiler hepsi birbirinden güzel. Sonbahar, ilkbahar burası görmeden ölünmemesi gereken yer." diye konuştu.
Ergün, Artvin'in güzelliklerini ön plana çıkarmak ve turizmi geliştirmek için çalışmalara öncülük edeceklerini sözlerine ekledi.
- "Burası her mevsim özel oluyor ama sonbahar bir başka"
Rize'den Karagöl'ü gezemeye gelen Fatma Demirkıran, sonbaharın güzelliklerini görmek istediklerini söyledi.
Sonbaharla birlikte farklı renk tonlarına bürünen doğanın ortasında bulunan göl çevresinde yürüyüş yapıp tulum eşliğinde horon oynayarak güzel vakit geçirdiklerini anlatan Demirkıran, "İnsanlar burayı gezmeden, 'Tatil yaptım' demesin. Özellikle bu mevsimde gelsinler." dedi.
Kışa yaklaşırken doğanın en güzel halini burada görmenin mümkün olduğuna dikkati çeken başka bir ziyaretçi Yalçın Yüksel, "Bu güzel doğayı görüp gezimize devam edeceğiz. Olağanüstü bir doğa insanları karşılıyor. Burası her mevsim özel oluyor ama sonbahar bir başka." ifadelerini kullandı.
Bursa'dan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı gezmeye geldiğini belirten Özlem Öztürk, "Ağustostan kasım ayına kadar gelip görülmesi gereken bir rota. Burası beni psikolojik olarak rahatlatan bir bölge. Doğa yürüyüşlerini seviyorum. Burada beklentilerimizi buluyoruz. Türkiye'den, dünyadan herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Böyle güzellikler her yerde yok." diye konuştu.
Karagöl'ü hayranlıkla gezdiğini dile getiren ziyaretçilerden Selda Yılmaz, "Vatanımız bir cennet, değerini bilmek ve korumak lazım." ifadelerini kullandı.
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