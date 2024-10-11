Yusufeli Barajı'nı gezen Vali Ergün: Artvin bir hidro-su, yeşillik ili

ARTVİN'deÇoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de, enerji üretimi sürüyor. Barajda inceleme yapan Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin, bir hidro-su, yeşillik ili. Çoruh Havzası üzerindeki 7 barajın 5'i, Artvin sınırları içerisinde. Sadece Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 6 milyar Türk lirası" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, enerji üretimi işlemlerine başlandı.