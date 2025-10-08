Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 4 milyona yakın yolcu geçişi oldu

        Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ocak-eylül döneminde 3 milyon 951 bin 538 yolcunun geçiş yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 4 milyona yakın yolcu geçişi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ocak-eylül döneminde 3 milyon 951 bin 538 yolcunun geçiş yaptığını bildirdi.

        Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Vali Ergün, Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kaan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ergün, yaptığı açıklamada, sınır kapısının Türkiye'nin en aktif kara hudut kapılarından birisi olduğunu söyledi.

        Sarp Sınır Kapısı'nın aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeli taşıdığını ifade eden Ergün, "Sınır kapımızdan bu yılın 9 ayında 3 milyon 951 bin 538 yolcu giriş çıkış yaptı. Ayrıca 294 bin 306 tır ve kamyon, 273 bin 575 otobüs ve otomobil giriş çıkışı gerçekleşti." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!

        Benzer Haberler

        Artvin'de balıkçılar insansız deniz aracı buldu; özel ekip inceleyecek (2)
        Artvin'de balıkçılar insansız deniz aracı buldu; özel ekip inceleyecek (2)
        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şek...
        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şek...
        GÜNCELLEME - Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        GÜNCELLEME - Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        Artvin'de balıkçılar insansız deniz aracı buldu; özel ekip inceleyecek
        Artvin'de balıkçılar insansız deniz aracı buldu; özel ekip inceleyecek
        Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        Artvin Valisi Turan Ergün'den halk pazarı esnafına ziyaret
        Artvin Valisi Turan Ergün'den halk pazarı esnafına ziyaret