        Artvin Haberleri

        Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:07
        Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

        Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

        Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.

