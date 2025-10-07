Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Turan Ergün'den halk pazarı esnafına ziyaret

        Artvin Valisi Turan Ergün, halk pazarı esnafını ziyaret etti.

        Giriş: 07.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:55
        Artvin Valisi Turan Ergün'den halk pazarı esnafına ziyaret
        Artvin Valisi Turan Ergün, halk pazarı esnafını ziyaret etti.

        Atapark ve Merkez Camisi civarında kurulan halk pazarında incelemelerde bulunan Ergün, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

        Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ergün, bol kazanç diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

