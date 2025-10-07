Artvin Valisi Turan Ergün'den halk pazarı esnafına ziyaret
Artvin Valisi Turan Ergün, halk pazarı esnafını ziyaret etti.
Atapark ve Merkez Camisi civarında kurulan halk pazarında incelemelerde bulunan Ergün, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ergün, bol kazanç diledi.
