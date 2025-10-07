Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        GÜNCELLEME - Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

        Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

        Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.

        - "Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz"

        Vali Turan Ergün, Kemalpaşa ilçesi sahilinde konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Geçen hafta Trabzon açıklarında rastlanan insansız deniz aracının aynısının bugün Hopa açıklarında tespit edildiğini belirten Ergün, "Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

        Ergün, Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli emniyet tedbirlerini aldığını ifade ederek, "Deniz Kuvvetlerine bağlı SAS komandolarından oluşan bir ekibimiz İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Buraya gelip, inceleyip imha edecekler." diye konuştu.

        Ekibin olay yerine hava kararmadan ulaşması durumunda imha işleminin bugün, aksi durumda ise yarın gerçekleştirileceğini anlatan Ergün, "Biz deniz aracında patlayıcı madde varmış gibi değerlendirip, orada imha ediyoruz. Genel teknik bu şekilde." ifadelerini kullandı.

        Vali Ergün, bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını yineleyerek, Sahil Güvenlik ekiplerinin cismin çevresinde güvenlik hattı oluşturduğunu, 3,5 mil mesafede giriş-çıkışların yasaklandığını ve balıkçıların bölgeye yaklaştırılmadığını kaydetti.

        Karadeniz'in farklı bölgelerinde zaman zaman benzer cisimlerin görülebildiğini belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sadece bizim sahillerimizde değil, Batı Karadeniz'de de görüldü. Orta ve Doğu Karadeniz'in her bölgesinde benzer durumlar yaşanabiliyor. Böyle bir cisimle karşılaştıklarında özellikle sabah saatlerinde ilk denize çıkan balıkçılar daha çok rastlayabiliyor. Yaklaşmadan, dokunmadan hemen Sahil Güvenliğimize veya 112'ye haber vermelerini istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Artvin'de balıkçılar insansız deniz aracı buldu; özel ekip inceleyecek
        Artvin'de balıkçılar insansız deniz aracı buldu; özel ekip inceleyecek
        Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu
        Artvin Valisi Turan Ergün'den halk pazarı esnafına ziyaret
        Artvin Valisi Turan Ergün'den halk pazarı esnafına ziyaret
        Artvin'de köylüler yapılan referandumda köy olarak kalmakta karar kıldı
        Artvin'de köylüler yapılan referandumda köy olarak kalmakta karar kıldı
        Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
        Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
        Artvin'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Artvin'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi