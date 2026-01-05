Habertürk
Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin'de kara yoluna inen ayılar görüntülendi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kara yoluna inen ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:36
        Artvin'de kara yoluna inen ayılar görüntülendi
        Artvin'in Şavşat ilçesinde kara yoluna inen ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Şavşat-Ardahan kara yolunun Sahara mevkisinde 3 ayı yola indi. Bir süre yolda yürüyen ayılar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

        Yoldan geçtiği sırada ayıları fark ettiğini belirten taksici Ali Kaya, AA muhabirine, karla kaplı doğada ayıları gördüğü için şaşırdığını söyledi.

        Hava koşullarının zor olduğuna değinen Kaya, "İlçede her yer karla kaplı. Bu mevsimde bu havada ayılar kış uykusunda olur diye biliyordum. Yolda ayıları görünce çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir durum değil." diye konuştu.

