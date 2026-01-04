Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Atabarı Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atabarı Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan kayak merkezinde, son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

        Toplam 595 metrelik telesiyej ve 159 metrelik teleski sisteminin bulunduğu Atabarı Kayak Merkezi, zorluk derecelerine göre toplam uzunluğu 1300 metre olan iki pistten oluşuyor.

        Pistlerin hazırlanması ve telesiyej ile teleski sistemlerinin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kayak merkezi, dün itibarıyla kapılarını kayakseverlere açtı.

        Kayak merkezinde snowboard yapan Ali Turan, sezonun açılmasıyla birlikte keyifli vakit geçirdiğini belirterek, kayak sporunu çok sevdiğini söyledi.

        Yaklaşık 3 yıldır snowboard yaptığını ifade eden Turan, "Geçen yıl snowboard antrenörlüğü sınavına girdim ve başarıyla tamamladım. Bundan sonra antrenörlük de yapacağım." dedi.

        Ziyaretçilerden Adem Çevişli ise 4 yıldır Artvin'de yaşadığını ve ilk kez Atabarı Kayak Merkezi'ne geldiğini dile getirerek, "İlk defa kayak yapıyorum, hiç tecrübem yok. Yapabilirsem çok keyifli olacak. Hava soğuk ama doğa çok güzel, insan ferahlıyor." diye konuştu.

        Mahir Ata Özmen de 12 yaşında olduğunu ve 6 yıldır kayak yaptığını ifade ederek, "Kayak çok eğlenceli bir spor. Sezon bu yıl geç açıldı. Her sene kışın gelmesini iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

        Esma Bora da kayak yapmayı bilmemesine rağmen doğanın ve karın tadını çıkarmak için kayak merkezine geldiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
        Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
        Artvin'de çığda hayatını kaybeden çobanın cenazesi defnedildi
        Artvin'de çığda hayatını kaybeden çobanın cenazesi defnedildi
        Artvin'de hava koşulları nedeniyle çığ altında kalan kişiyi arama çalışması...
        Artvin'de hava koşulları nedeniyle çığ altında kalan kişiyi arama çalışması...
        Çığ felaketinden kurtulan çoban o anları anlattı
        Çığ felaketinden kurtulan çoban o anları anlattı
        Artvin'de yeni çığ riski çalışmaları durdurdu
        Artvin'de yeni çığ riski çalışmaları durdurdu
        Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi
        Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi