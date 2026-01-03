Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi

        Artvin'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin uçan çatısı otomobilde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:46
        Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı otomobile zarar verdi
        Artvin'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin uçan çatısı otomobilde hasara neden oldu.

        Orta Mahalle'deki bir evin çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak savruldu. Çatının bir bölümü, sokakta park halindeki otomobile zarar verdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekiplerince çatı parçaları bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

